De Palma Fiom | Per StMicroelectronics servono un tavolo al Mimit e infrastrutture
De Palma della Fiom denuncia che StMicroelectronics rischia di perdere competitività senza un intervento immediato. La fabbrica di Catania, che dà lavoro a migliaia di persone, necessita di un tavolo al Mimit per affrontare le sfide del mercato e di infrastrutture adeguate. La mancanza di supporto potrebbe compromettere la produzione di chip e il futuro dell’azienda. La richiesta riguarda anche investimenti per migliorare le reti di trasporto e logistica.
"StMicroelectronics non è centrale soltanto per Catania, ma rappresenta un punto di riferimento per l'intera struttura industriale del Paese e dell'Europa. Senza investimenti in produzione e innovazione non possiamo competere in un mercato globale sempre più selettivo". Lo ha affermato il segretario della Fiom Cgil Michele De Palma durante un'assemblea nel capoluogo etneo sottolineando 'il ritardo nella convocazione del tavolo al Mimit, più volte sollecitato dalle organizzazioni sindacali". "Stiamo ancora aspettando - ha aggiunto - è indispensabile che il Governo e la Regione assumano fino in fondo la responsabilità di sbloccare gli investimenti necessari sull'area industriale".🔗 Leggi su Cataniatoday.it
