dazi usa una vittoria che non consola

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che Donald Trump non può usare i poteri tariffari d’emergenza per imporre dazi, causando un cambiamento importante nelle politiche commerciali. Questa decisione nasce da un ricorso presentato da aziende e associazioni che contestavano l’uso di strumenti straordinari per proteggere i produttori locali. La sentenza limita le possibilità di applicare dazi unilaterali e potrebbe influenzare gli scambi tra i due paesi. La questione rimane al centro del dibattito commerciale internazionale.

La decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti di dichiarare illegittimo il ricorso ai poteri tariffari d’emergenza da parte di Donald Trump sembrerebbe, a prima vista, una buona notizia per il vino italiano. Ma Unione Italiana Vini, per voce del presidente Lamberto Frescobaldi, pare non abbia molto da festeggiare. «Perché una sentenza favorevole nel merito non equivale a una stabilità nei fatti. Il rischio, concreto, è che le tariffe vengano reintrodotte attraverso altri strumenti normativi. Nel frattempo, l’incertezza congela gli ordini e altera le dinamiche commerciali e monetarie». Il punto non è solo giuridico ma strutturale: gli Stati Uniti valgono 1,93 miliardi di euro per il vino italiano, il 24% dell’export totale e per la maggior parte delle cantine sono il primo mercato di destinazione.🔗 Leggi su Linkiesta.it

