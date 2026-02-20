Dazi Usa una vittoria che non consola
La Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che Donald Trump non può usare i poteri tariffari d’emergenza per imporre dazi, causando un cambiamento importante nelle politiche commerciali. Questa decisione nasce da un ricorso presentato da aziende e associazioni che contestavano l’uso di strumenti straordinari per proteggere i produttori locali. La sentenza limita le possibilità di applicare dazi unilaterali e potrebbe influenzare gli scambi tra i due paesi. La questione rimane al centro del dibattito commerciale internazionale.
La decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti di dichiarare illegittimo il ricorso ai poteri tariffari d’emergenza da parte di Donald Trump sembrerebbe, a prima vista, una buona notizia per il vino italiano. Ma Unione Italiana Vini, per voce del presidente Lamberto Frescobaldi, pare non abbia molto da festeggiare. «Perché una sentenza favorevole nel merito non equivale a una stabilità nei fatti. Il rischio, concreto, è che le tariffe vengano reintrodotte attraverso altri strumenti normativi. Nel frattempo, l’incertezza congela gli ordini e altera le dinamiche commerciali e monetarie». Il punto non è solo giuridico ma strutturale: gli Stati Uniti valgono 1,93 miliardi di euro per il vino italiano, il 24% dell’export totale e per la maggior parte delle cantine sono il primo mercato di destinazione.🔗 Leggi su Linkiesta.it
Leggi anche: Il taglio dei dazi Usa sulla pasta italiana? Il Telegraph non ha dubbi: una nuova «vittoria di Giorgia Meloni»
Leggi anche: Dazi, Telegraph incorona Meloni: “Taglio tariffe Usa su pasta italiana è sua vittoria”Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Usa. Sei repubblicani ‘sfidano’ Trump: alla Camera votano il blocco dei dazi per il Canada; Camera Usa vota per annullare i dazi di Trump sul Canada; BYD sfida Donald Trump: causa legale contro i dazi Usa per sbloccare il mercato elettrico | Quattroruote.it; Dazi Usa sul vino, la Corte Suprema li boccia: ma per l'Uiv è rischio paralisi dell'export.
Usa, la Corte Suprema boccia i dazi di Trump. Il presidente: Una vergogna ma ho piano di riservaL'edificio della Corte Suprema Usa (AP Photo/J. Scott Applewhite, File) La Corte Suprema Usa ... msn.com
Dazi Usa, Corte Suprema li boccia: «Trump non ha il potere di imporli». Donald: «Una vergogna. Ho un piano di riserva»La decisione della Corte Suprema dimostra che i dazi imposti da Donald Trump sono «ingiustificati». Lo afferma il governo del Canada, uno dei paesi più colpiti dalla politica tariffaria del presidente ... ilgazzettino.it
Usa, la Corte suprema ha annullato la maggior parte dei dazi. Washington ora rischia di dovere rimborsare 175 miliardi di dollari. Trump: "Vergogna". Ue: "Seguiamo con attenzione". Regno Unito: "Manterremo un rapporto privilegiato" - facebook.com facebook
Usa, la Corte Suprema boccia i dazi di #Trump. Lui: vergogna, ho un piano di riserva x.com