Dazi USA | la Corte Suprema frena il Presidente serve il via

La Corte Suprema ridimensiona i poteri presidenziali sui dazi: una svolta inaspettata che scuote il commercio globale. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che l’imposizione di dazi globali da parte del Presidente richiede l’approvazione del Congresso, ribaltando di fatto una chiave di volta della politica commerciale dell’ex Presidente Donald Trump. La sentenza, emessa il 20 febbraio 2026, ha una sorprendente convergenza tra i giudici Clarence Thomas, Samuel Alito e Brett Kavanaugh, figure di spicco della corte conservatrice, che si sono uniti alla maggioranza. Questa decisione riafferma il ruolo del Congresso nella regolamentazione del commercio e apre un nuovo capitolo nell’equilibrio dei poteri tra i rami del governo americano.🔗 Leggi su Ameve.eu

