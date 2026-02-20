Dazi la vergogna di Conte e Pd contro Meloni | Santi giudici toghe rosse?

Eccola, la sinistra che sfrutta i guai di Donald Trump per dare addosso alla premier Giorgia Meloni. Il primo a commentare la notizia dello stop ai dazi voluti dal presidente americano imposto dalla Corte Suprema americana è Giuseppe Conte. "Ritorna d'attualità in queste ore la vicenda dei dazi, che io ho considerato nefasta da subito. Anche di fronte a questa sfida, Meloni in prima fila e il resto dell'Europa, hanno giocato una partita a perdere. Ciascuno ha cercato di far da sé per compiacere Trump e il risultato è stato un disastro collettivo", incalza l'ex premier, presidente del Movimento 5 Stelle, intervenendo all'evento 'La manovra di guerra' organizzato dal Movimento a Torino.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

