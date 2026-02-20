Dazi | Borghi Iv ' in Usa contrappesi funzionano'
Il senatore Borghi ha commentato che negli Stati Uniti i contrappesi ai dazi sono efficaci. La Corte Suprema americana ha respinto le misure protezionistiche introdotte durante l'amministrazione Trump, ritenendole dannose per il commercio internazionale. Questa decisione ha portato a un cambiamento nelle politiche commerciali statunitensi, influenzando anche le relazioni con l'Europa. La vicenda ha attirato l'attenzione di analisti e operatori economici. Ora si attende di capire se ci saranno nuove strategie di tutela commerciale.
Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "La Corte Suprema degli Stati Uniti ha bocciato i dazi voluti in nome di un protezionismo muscolare da Donald Trump. Non è solo una questione commerciale, è un segnale politico e istituzionale, significa che negli USA i contrappesi funzionano, che nessuno è sopra la legge e che anche le scelte più controverse devono rispettare il perimetro costituzionale". Lo scrive sui social Enrico Borghi, vicepresidente di Italia Viva. "La competenza in questo caso è del Congresso, non del Presidente. La loro bocciatura rappresenta un ritorno alla legalità istituzionale - anche se da Trump c'è da attendersi di tutto e di più - e ora speriamo in un ritorno ad un approccio più equilibrato nelle relazioni economiche globali.🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Editoria: Borghi (Iv), 'solidarietà a Repubblica e La Stampa'
