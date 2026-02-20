Dargen D' Amico | Dopo quel fatto non pensavo mi riprendessero in Rai Il duetto con Pupo? La musica non dev' essere strumentalizzata

Dargen D’Amico si è detto sorpreso di essere stato riaccolto dalla Rai dopo il suo intervento polemico. La causa è stata il suo commento sulle parole di Pupo, che aveva criticato la musica come strumento di intrattenimento. Il cantante ha spiegato di essere stato riconvocato per esibirsi a Sanremo con il brano “Ai ai”, presentato al Teatro Ariston. La sua presenza al festival ha suscitato attenzione, soprattutto per il suo atteggiamento diretto e per il testo della canzone. La serata si è conclusa con un’interpretazione che ha lasciato il pubblico senza parole.