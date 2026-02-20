Dargen D' Amico | Dopo quel fatto non pensavo mi riprendessero in Rai Il duetto con Pupo? La musica non dev' essere strumentalizzata
Dargen D’Amico si è detto sorpreso di essere stato riaccolto dalla Rai dopo il suo intervento polemico. La causa è stata il suo commento sulle parole di Pupo, che aveva criticato la musica come strumento di intrattenimento. Il cantante ha spiegato di essere stato riconvocato per esibirsi a Sanremo con il brano “Ai ai”, presentato al Teatro Ariston. La sua presenza al festival ha suscitato attenzione, soprattutto per il suo atteggiamento diretto e per il testo della canzone. La serata si è conclusa con un’interpretazione che ha lasciato il pubblico senza parole.
Si intitola "Ai ai", la canzone che Dargen D'Amico porta sul palco del Teatro Ariston per la 76esima edizione del Festival. Durante un incontro con la stampa, prima dell'inizio della kermesse, il cantautore milanese ha parlato del brano (e non solo). Sempre con osservazioni pungenti e che esprimono un preciso punto di vista. Mai banale, anzi tutt'altro. "Mi avete dato 6 nelle pagelle dei pre-ascolti. terribili. Potevate darmi 3 allora", esordisce scherzando. Poi spiega: "Questa canzone l'ho scritta a puntate, l'idea è nata 2 anni fa e poi la canzone si è stratificata.
