Danza italiana alle Olimpiadi | Aterballetto incanta Verona nel 2026

Aterballetto ha portato la danza italiana alla ribalta durante le Olimpiadi di Milano-Cortina, lasciando il pubblico senza fiato nella cerimonia di chiusura. La compagnia ha eseguito uno spettacolo coinvolgente davanti a migliaia di spettatori, dimostrando la forza della danza contemporanea nel nostro paese. La performance ha suscitato grandi applausi e ha rafforzato l’immagine della scena artistica italiana all’estero. La prossima grande occasione sarà a Verona nel 2026.

Aterballetto protagonista alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano-Cortina. La danza contemporanea italiana si prepara a brillare sulla scena mondiale. Il Centro Coreografico Nazionale Aterballetto è stato scelto per esibirsi alla cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, in programma domenica all'Arena di Verona. L'esibizione, parte del concept "Beauty in Action", celebra la forza espressiva della danza e il suo potere trasformativo, sotto la guida artistica di Alfredo Accatino e la regia di Stefania Opipari, con coreografie originali firmate da Diego Tortelli.