Danone utile crolla del 10% | ristrutturi e cambi pesano sui conti

Danone, utile 2025 in calo: ristrutturazioni e cambi valutari frenano la crescita. L’esercizio 2025 si è concluso per Danone con un utile netto di 1,83 miliardi di euro, in calo rispetto ai 2,02 miliardi dell’anno precedente. Il risultato è stato penalizzato da oneri straordinari e svalutazioni, nonostante una crescita dei volumi di vendita sostenuta soprattutto in Cina, Asia settentrionale e Oceania. La performance finanziaria del colosso alimentare francese è stata inoltre influenzata dalle fluttuazioni valutarie e dall’aumento dei costi di ristrutturazione. Un bilancio segnato da oneri e svalutazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

