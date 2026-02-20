Danone | utile 2025 impattato da oneri e svalutazioni bene le vendite

Danone ha registrato un calo degli utili nel 2025 a causa di oneri di ristrutturazione e svalutazioni, che hanno ridotto i profitti. La società ha comunque visto un aumento delle vendite in volume, grazie alla domanda crescente di prodotti freschi e biologici. Tuttavia, le spese straordinarie hanno pesato sui risultati finanziari, rendendo il bilancio complessivamente meno positivo rispetto all’anno precedente. Il gruppo continuerà a investire in innovazione per sostenere la crescita, nonostante le sfide dei costi elevati. La decisione di ristrutturare mira a migliorare l’efficienza futura.

Utili in calo per Danone, che ha scontato una serie di oneri da ristrutturazione e svalutazioni, controbilanciando il buon andamento delle vendite in termini di volumi. Il titolo della big alimentare francese reagisce con una piccola perdita dello 0,16% alla Borsa di Parigi poiché il mercato già scontava l’impatto di poste straordinarie. Utile in calo su impatto oneri. L’ utile netto di pertinenza del gruppo nel 2025 è sceso a 1,83 miliardi di euro dai 2,02 miliardi di euro dell’anno precedente, a seguito dell’impatto di oneri non ricorrenti pari a 725 milioni di euro, legati ai costi da ristrutturazione, che risultano quasi quadruplicati rispetto ai 179 milioni di euro del 2024, anno in cui Danone aveva registrato anche plusvalenze da cessione, fra cui la vendita della sua attività lattiero-casearia in Russia e la linea biologica in USA.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Danone: utile 2025 impattato da oneri e svalutazioni, bene le vendite Leggi anche: H&M, vendite in calo ma utile sopra le aspettative: come è possibile? Leggi anche: Hyundai: 2025, l’elettrico spinge le vendite europee al 4,2% di quota. Boom di vendite nel Regno Unito. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Danone: utile netto 2025 cala del 9,7% per oneri da 725 mln e richiamo latte infantileLa comunicazione è significativa perché Specialized Nutrition, che include il latte in formula per neonati, è stata la categoria in più rapida crescita del gruppo nel 2025, con vendite like-for-like ... it.investing.com “SE HAI ALTRI DUBBI E DOMANDE SCRIVIMI NEI COMMENTI Come ti ho spiegato nel video lo SKYR di @danoneskyr_it si ispira all’antica ricetta islandese, reso incredibilmente cremoso e poco acido grazie a un processo brevettato Danone. Ricco in pr - facebook.com facebook