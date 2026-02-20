Danilo Restivo non ha ucciso solo Elisa Claps | bomba della Bbc
Danilo Restivo è sospettato di aver ucciso anche una studentessa coreana, oltre a Elisa Claps. La notizia arriva dalla Bbc, che ha raccolto testimonianze di persone che lo hanno visto vicino alla scena del crimine. Restivo, già condannato per l’omicidio di Claps, avrebbe agito in modo diverso in altri episodi, secondo alcune fonti. La polizia sta indagando su possibili collegamenti tra i due casi. La vicenda si arricchisce di nuovi dettagli investigativi.
Non solo Elisa Claps e la sua vicina di casa in Inghilterra: Danilo Restivo potrebbe aver ucciso anche un'altra ragazza, una studentessa coreana. "E in carcere da anni potrebbe esserci un innocente”: ha detto Federica Sciarelli a Chi l’ha visto su Rai 3. Il caso per cui è più noto il killer è quello della 16enne Elisa Claps, uccisa da Restivo il 12 settembre del 1993 nella chiesa della SS. Trinità a Potenza. Il corpo della vittima è stato ritrovato 17 anni dopo proprio lì, nel sottotetto della chiesa. Dopo qualche tempo dall'omicidio della giovane, Restivo è stato spedito dalla famiglia nel sud dell’Inghilterra.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Leggi anche: “Danilo Restivo non ha ucciso solo Elisa Claps e la sua vicina di casa, ma anche un’altra ragazza. C’è un innocente in carcere da 23 anni”: l’inchiesta della Bbc
Leggi anche: Danilo Restivo, l’assassino di Elisa Claps potrebbe avere ucciso un’altra studentessa in Inghilterra. Per il delitto è in carcere un altro uomo, la sorella: «Dopo Elisa, lui ha ucciso due donne per colpa dell’incompetenza della polizia italiana e inglese»Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Danilo Restivo non ha ucciso solo Elisa Claps e la sua vicina di casa, ma anche un'altra ragazza. C'è un innocente in carcere da 23 anni: l'inchiesta della Bbc; Caso Claps, Danilo Restivo forse dietro un altro femminicidio in Uk; Danilo Restivo killer di Elisa Claps indagato per un femminicidio in Inghilterra, riaperto un cold case; Danilo Restivo e dubbi del fratello di Elisa Claps sull'omicidio Shin.
Danilo Restivo non ha ucciso solo Elisa Claps e la sua vicina di casa, ma anche un’altra ragazza: l’inchiesta della BbcUna studentessa coreana uccisa nel 2002 e un uomo in prigione da oltre vent'anni. L'indagine BBC sul caso Elisa Claps si allarga ... ilfattoquotidiano.it
«Danilo Restivo non ha ucciso solo Elisa Claps»: la BBC riapre il caso e mette in dubbio una condanna. Tabulati nascosti, testimoni bugiardi e ciocche di capelliDanilo Restivo potrebbe non aver ucciso solo Elisa Claps. È questo il nodo inquietante che riapre una delle vicende criminali più oscure degli ultimi trent’anni, tra Italia ... corriereadriatico.it
Danilo Restivo potrebbe non aver ucciso solo Elisa Claps. È questo il nodo inquietante che riapre una delle vicende criminali più oscure degli ultimi trent’anni, tra Italia e Regno Unito. - facebook.com facebook
Il nome di Danilo Restivo torna al centro dell’attenzione internazionale. L’uomo, già condannato per due omicidi avvenuti tra Italia e Regno Unito, potrebbe essere collegato anche a un altro femminicidio commesso in Inghilterra nel 2002. A rilanciare il caso è x.com