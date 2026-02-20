Danilo Restivo non ha ucciso solo Elisa Claps | bomba della Bbc

Danilo Restivo è sospettato di aver ucciso anche una studentessa coreana, oltre a Elisa Claps. La notizia arriva dalla Bbc, che ha raccolto testimonianze di persone che lo hanno visto vicino alla scena del crimine. Restivo, già condannato per l’omicidio di Claps, avrebbe agito in modo diverso in altri episodi, secondo alcune fonti. La polizia sta indagando su possibili collegamenti tra i due casi. La vicenda si arricchisce di nuovi dettagli investigativi.

Non solo Elisa Claps e la sua vicina di casa in Inghilterra: Danilo Restivo potrebbe aver ucciso anche un'altra ragazza, una studentessa coreana. "E in carcere da anni potrebbe esserci un innocente”: ha detto Federica Sciarelli a Chi l’ha visto su Rai 3. Il caso per cui è più noto il killer è quello della 16enne Elisa Claps, uccisa da Restivo il 12 settembre del 1993 nella chiesa della SS. Trinità a Potenza. Il corpo della vittima è stato ritrovato 17 anni dopo proprio lì, nel sottotetto della chiesa. Dopo qualche tempo dall'omicidio della giovane, Restivo è stato spedito dalla famiglia nel sud dell’Inghilterra.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

