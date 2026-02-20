Daniele Restivo potrebbe aver ucciso altre donne oltre a Elisa Claps Il caso sollevato dalla Bbc | Indagini depistate fu scagionato senza motivo

Spunta l’ombra di Danilo Restivo, già condannato in Italia per l’uccisione della 16enne Elisa Claps a Potenza nel 1993, dietro un altro feroce femminicidio commesso nel Regno Unito: quello di una studentessa sudcoreana di nome Jong-Ok Shin, accoltellata a morte nel 2002. A sostenerlo è un’ inchiesta giornalistica della Bbc, che mette in discussione l’esito delle indagini condotte dalla polizia locale, sfociate nella condanna di Omar Benguit come presunto killer. Restivo, tra l’altro, sta scontando una condanna all’ergastolo con una pena di 40 anni per l’omicidio della sua vicina Heather Barnett a Bournemouth, in Inghilterra, nel novembre 2002.🔗 Leggi su Open.online

Argomenti discussi: Danilo Restivo non ha ucciso solo Elisa Claps e la sua vicina di casa, ma anche un'altra ragazza. C'è un innocente in carcere da 23 anni: l'inchiesta della Bbc

