Dall’arredamento agli elettrodomestici Dove? A Expo Casa

A Expo Casa, il grande evento dedicato alla casa, si svolge per una causa concreta: offrire oltre 5.000 soluzioni tra arredamento, elettrodomestici e accessori per il giardinaggio. Qui, i visitatori possono scoprire mobili moderni, apparecchi efficienti e idee per migliorare ogni spazio domestico. Sono presenti espositori provenienti da tutta Italia, pronti a mostrare le novità del settore. L’evento si tiene fino alla fine della settimana, invitando chi cerca ispirazione a visitare gli stand.

Arredamento, casalinghi, elettrodomestici, ma anche giardinaggio, bonus caldaie, saune e piscine per oltre 5mila soluzioni. Sono solo alcuni dei settori allestiti all’interno dei padiglioni di Umbriafiere per l’edizione 2026 di Expo Casa. Non importa che sia una villa o un mini appartamento per due settimane, tutto ciò che riguarda l’abitazione sarà a disposizione dei visitatori. La 42ª edizione del Salone Nazionale dell’Arredamento e dell’Edilizia si terrà dal 28 febbraio all’8 marzo a Bastia Umbra (PG). L’evento, organizzato da Epta Confcommercio Umbria, è un viaggio di esplorazione del concetto di casa da ogni punto di vista, offre soluzioni originali e adattabili ad ogni esigenza, coniugando la sicurezza e la sostenibilità ambientale con il gusto estetico e il comfort. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

