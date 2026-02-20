Dal commercio del pesce al ristorante in centro con il suo nome Ferrara piange Perlita

Perlita Marandella, nota per aver gestito un ristorante in centro a Ferrara, è morta all’età di 79 anni. La causa è stata una lunga malattia che l’ha indebolita negli ultimi mesi. La donna era conosciuta anche nel settore ittico, dove aveva iniziato come commerciante di pesce prima di aprire il locale. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto tra amici e clienti abituali della zona di via Garibaldi. La città si stringe intorno alla famiglia Marandella.

"Alla famiglia Ceragioli va tutto il nostro affetto - commentano da Confcommercio Ferrara -. Perlita è stata una lavoratrice instancabile fin dalla giovanissima età. Si è dedicata da subito come la sua famiglia al commercio del pesce e dall'inizio degli anni '80 si è inserita con entusiasmo nell'attività di commerciante ambulante sul territorio provinciale. Nel 2020 poi è stato insieme al figlio Alessandro il cuore del ristorante che portava il suo nome, dedicandosi con passione e competenza alla cucina. E' stato un autentico esempio di dedizione ed attaccamento al lavoro".