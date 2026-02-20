Dal classico al Certamen l’appello del talento di Poggiomarino per salvare gli studi classici

Antonio, giovane di Poggiomarino, ha deciso di lottare per mantenere vivo il suo amore per gli studi classici. La sua passione nasce dalla mancanza di risorse nella scuola locale, che ha reso difficile trovare materie come il latino e il greco. Per questo, ha organizzato incontri e iniziative per coinvolgere altri studenti. La sua scelta mira a preservare il valore delle discipline antiche in un’epoca di cambiamenti scolastici. Antonio continua a cercare nuovi modi per sostenere questa causa.

Tempo di lettura: 3 minuti Intervistarlo non è stato semplice. Perché Antonio non è facilmente rintracciabile come i suoi coetanei. Online solo per necessità. Offline per conservare la concentrazione giusta. Quella che gli sta permettendo di realizzare i suoi sogni, con dedizione e fiducia nelle sue capacità. Fuori dai social, ad eccezione di Instagram, cellulare spento durante le ore di studio, Antonio ai contatti fatti di foto, like e post preferisce le conversazioni faccia a faccia, i libri classici da cui non si separa mai e i giornali cartacei che comprerà fino a quando non smetteranno di stamparli.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Dal classico al Certamen, l’appello del talento di Poggiomarino per salvare gli studi classici Leggi anche: Casa Rossa di Gabicce Monte: appello al Presidente Mattarella per salvare un simbolo storico e culturale del borgo. Leggi anche: Dal Maggiore alla più grande organizzazione al mondo per gli studi sul cancro: il riconoscimento Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Andrea Abbate trionfa al Certamen PierGiovanni Canepale 2025Firenze, 19 maggio 2025 - Sabato scorso, nell’elegante cornice dell’aula magna del Liceo Classico Niccolò Machiavelli di Firenze, il Lions Club Firenze di Rosanna Romellano ha consegnato il ... lanazione.it Il XII Certamen Vergilianum NeapolitanumSabato, nella sede della Sala dei Baroni del Maschio Angioino, a Napoli, si terrà la premiazione degli studenti vincitori della XII edizione del Certamen Vergilianum Neapolitanum, organizzato dal ... ansa.it UN PRIMO POSTO AL CERTAMEN "G. REALE" A Casale Monferrato Martino Bellone ha colto un lusinghiero successo, che ha portato uno studente della nostra 5 Liceo classico a raggiungere il gradino più alto del podio per il commento al testo. Pubblichiam - facebook.com facebook