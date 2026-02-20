Daily Crown | che ne sarà di Fergie Beatrice ed Eugenia dopo l' inchiesta su Andrew?

L'inchiesta su Andrew Mountbatten-Windsor ha attirato l'attenzione su Fergie, Beatrice ed Eugenia. La vicenda ha messo in discussione il futuro delle principesse, mentre i media seguono ogni loro movimento. Fergie, già divorziata, si trova sotto i riflettori per le sue relazioni passate, mentre Beatrice ed Eugenia affrontano nuove sfide pubbliche. La famiglia reale si prepara a gestire le conseguenze di questa indagine, che potrebbe influenzare le loro attività ufficiali. La domanda rimane: come cambieranno le cose per loro nei prossimi mesi?

Londra, 20 feb. (Adnkronos) - E ora, cosa ne sarà di Fergie, Beatrice ed Eugenia? Se lo chiede l'opinione pubblica, non solo britannica, mentre i riflettori sono puntati su Andrew Mountbatten-Windsor. Il suo arresto (è stato rilasciato ma resta indagato) ha suscitato interrogativi su cosa riserva il futuro alla sua ex moglie, Sarah Ferguson, e alle figlie. Soprannominata dai tabloid Fergie, Sarah sposò l'allora principe Andrea nel 1986 e divorziò da lui 10 anni dopo, a seguito di una presunta relazione con un consulente finanziario americano. Fu uno dei numerosi scandali degli anni '90 e 2000 che coinvolsero l'ex duchessa e che fu ampiamente considerato un motivo di imbarazzo per la famiglia reale.🔗 Leggi su Iltempo.it

