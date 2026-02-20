Dacia e lo scrigno dei ricordi | Le voci di Moravia e PPP E quel viaggio con la Callas

Dacia Maraini ha condiviso i ricordi di un viaggio speciale con la Callas, motivato dalla passione per le grandi voci del passato. Durante un'intervista, la scrittrice ha parlato di come le parole di Moravia e PPP abbiano influenzato la sua vita, portandola a scoprire nuove sfumature culturali. Ricorda anche il momento in cui, ascoltando la Callas, ha capito l’importanza di esprimersi con ardore. Maraini si è soffermata su come le donne abbiano rivoluzionato il modo di comunicare nel tempo. La sua testimonianza rivela un legame profondo tra arte e parole.

Dacia Maraini si racconta. E racconta " le donne che hanno cambiato il mondo con la parola ". Lei è una delle più importanti scrittrici italiane. Figura storica del Novecento, è autrice - tra le più lette e influenti - di romanzi, racconti, opere teatrali, poesie e saggi tradotti in oltre 25 Paesi. Mercoledì 25 febbraio alle 18.30 sarà alla Rizzoli di Milano (Galleria Vittorio Emanuele) per presentare l'ultimo libro dal titolo " Scritture segrete " (Rizzoli). Interverrà con l'autrice Eliana Di Caro. Il libro è descritto come "un viaggio intimo che entra nella storia della letteratura attraverso le donne che hanno fatto della scrittura un momento di libertà: da Vibia Perpetua a Michela Murgia, da Virginia Woolf a Jane Austen".