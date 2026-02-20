Da Virale a Sanremo | Eddie Brock sfida l’Ariston con Avvoltoi

Eddie Brock, noto per i video virali sui social, si prepara a salire sul palco dell’Ariston. La sua popolarità online lo ha portato a partecipare a Sanremo 2026 con il brano “Avvoltoi”. Il cantante romano, nato nel 1997, ha deciso di provare a trasformare la sua fama digitale in una vera occasione musicale. La sua presenza nel festival ha già attirato l’attenzione tra gli appassionati di musica e follower dei social. La sua esibizione si terrà nella serata di apertura, lasciando molti curiosi di ascoltarlo dal vivo.

Sanremo 2026: Eddie Brock, dal Virale al Palco dell'Ariston. Eddie Brock, cantautore romano classe 1997, si prepara a un debutto inatteso tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2026. La sua partecipazione, annunciata il 30 novembre, rappresenta il coronamento di un percorso iniziato sui social media con il successo del brano "Non è mica te", e una sfida per un artista che si interroga sul significato di "big" nel panorama musicale contemporaneo. Brock porterà in gara "Avvoltoi", una canzone nata ben prima dell'invito al Festival, simbolo di un approccio spontaneo alla musica. Un Fenomeno Sociale Sbarca a Sanremo.