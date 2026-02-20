da ramelli a quentin la sinistra si assolve

Il ritorno di figure come Ramelli e Quentin mette in evidenza come la sinistra italiana si trovi ancora a fare i conti con il passato. La presenza di questi personaggi, simbolo di divisioni e tensioni storiche, riflette le difficoltà di superare le ferite aperte dalla guerra civile del dopoguerra. Nonostante i decenni trascorsi, i risentimenti e le incomprensioni continuano a influenzare il dibattito pubblico. Una situazione che rende difficile chiudere definitivamente le ferite di un passato ancora vivo nelle memorie collettive.

Perché in Italia non si riesce a chiudere la lunga stagione dei risentimenti del dopoguerra, lo strascico insomma della guerra civile che concluse il secondo conflitto mondiale e che impedisce una vera e duratura pacificazione? Se lo chiedeva Ernesto Galli della Loggia sul Corriere due giorni fa e addossava la responsabilità di voltare pagina («seppellire i morti per dare un futuro ai vivi») a Giorgia Meloni che, in quanto vincitrice delle elezioni del 2022, aveva l’occasione di «sancire la fine delle ostilità». Certo l’occasione era a portata di mano, se il fronte avverso non avesse da subito trattato la nuova premier di destra come un abusiva, arrivata a Palazzo Chigi per una beffa del destino e per l’incapacità di unirsi delle opposizioni, se non l’avesse da subito considerata la “nemica” per eccellenza, nemica della Costituzione e persino nemica delle donne che avrebbe voluto rimandare ai fornelli, in omaggio alle mussoliniane massaie rurali.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

