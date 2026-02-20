Da Ferrara a Gela | Ten Cossu 5 anni di formazione per nuove sfide

Il Tenente Cossu, dopo cinque anni di formazione, lascia Ferrara per trasferirsi a Gela, in Sicilia. La sua partenza arriva dopo aver completato un intenso percorso di addestramento che lo ha preparato a gestire operazioni complesse. Durante il periodo a Ferrara, ha partecipato a esercitazioni pratiche e studi approfonditi sul campo. Ora, si prepara a affrontare nuove responsabilità in una zona strategica del Sud Italia. La sua esperienza si arricchisce di un nuovo capitolo, pronto a mettere in pratica quanto appreso.

Il Tenente Cossu conclude la fase formativa a Ferrara e vola in Sicilia: una nuova sfida per i "comandanti del domani". Il Tenente Fabio Cossu ha concluso un'importante fase del suo percorso di formazione presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Ferrara, un'esperienza quinquennale culminata con l'applicazione sul campo delle competenze acquisite. Il giovane ufficiale, originario della Sardegna, proseguirà la sua carriera nel reparto territoriale di Gela, in Sicilia, portando con sé una solida preparazione e una rinnovata consapevolezza del ruolo che lo attende. Un'innovazione per l'Arma: formazione sul campo per i futuri comandanti.🔗 Leggi su Ameve.eu I 'comandanti del domani' alla prova sul campo: Fabio Cossu conclude l'esperienza a FerraraIl tenente Fabio Cossu ha completato la sua formazione presso il Comando provinciale dei carabinieri di Ferrara, dopo aver affrontato un intenso addestramento sul campo.