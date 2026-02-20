Da aura a triggerare passando per crush e clutchare | il vocabolario dei giovani spiegato ai boomer
Firenze, 20 febbraio 2026 – Quando i giovani usano parole come “crush” o “clutchare”, spesso i più anziani non capiscono di cosa si tratta. Questi termini fanno parte del linguaggio quotidiano dei ragazzi, che li usano per descrivere emozioni o azioni specifiche, come sentirsi attratti da qualcuno o vincere una sfida all’ultimo secondo. Molti adulti si trovano a cercare su internet il significato di queste espressioni, sorprendendosi di quanto siano diffuse tra le nuove generazioni. La comunicazione tra generazioni si arricchisce di nuovi vocaboli.
Firenze, 20 febbraio 2026 – Se un adulto sentisse dire “ho floppato, che cringe”, sicuramente penserebbe di essere improvvisamente piombato su un altro pianeta. In realtà, è solo una conversazione normalissima tra ragazzi della generazione Z o Alpha. Il loro vocabolario è un mix esplosivo di inglese, social network, gaming e creatività pura. Un linguaggio veloce, ironico e in continua evoluzione, che racconta molto più di quanto sembri. Sto nel ‘chill’, non stressarmi: la parola dell’anno per Gen Z e Alpha (che i genitori non capiscono) Parole come chill o scialla invitano alla calma, a non prendersi troppo sul serio.🔗 Leggi su Lanazione.it
