Da Anna Bolena a Diana a randy Andy perché la monarchia resiste

Anna Bolena, Diana e il principe Andrea sono protagonisti di eventi che rivelano quanto la monarchia britannica riesca a mantenere il suo fascino. La loro storia, fatta di scandali e drammi personali, influenzano ancora oggi l’immagine della famiglia reale. Diana, con il suo stile e le sue scelte, ha cambiato il volto del monarca, mentre “randy Andy” continua a far parlare di sé. Le vicende di queste figure dimostrano come il passato e il presente si intreccino nel cuore della monarchia. La regina Elisabetta II non ha mai smesso di seguire da vicino queste storie.

Cosa fatta capo ha, si dice sempre, versione popolare del più aristocratico “ad impossibilia nemo tenetur”, brocardo che in politica significa: quando serve una decisione radicale, quella va presa. E peccato se il “capo ha”, cinque secoli fa, fossero i due bei capini di Anna e Caterina, due delle mogli di Enrico VIII. La prima se la cavò con un annullamento e un allontanamento da corte, non a Sandringham ma nel Cambridgeshire, mentre il regno se la cavò con lo scisma da Roma. Non le uniche teste a cadere, per inderogabile ragion di stato, e non tutte raffinate come Tommaso Moro nella Torre di Londra. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

