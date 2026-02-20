Cutro Quaresima del lutto | la Chiesa ricorda i 94 dispersi nel mare

A Cutro, la Chiesa ha deciso di dedicare la Quaresima al ricordo delle 94 persone dispersae nel mare nel recente naufragio. La diocesi di Crotone-Santa Severina ha organizzato messe e iniziative per mantenere vivo il loro nome. La comunità locale si stringe intorno alle famiglie colpite, mentre continue ricerche cercano di trovare altri dispersi. La memoria di questa tragedia resta al centro delle celebrazioni religiose di questi giorni.

Un Quaresima di Cordoglio: La Diocesi di Crotone-Santa Severina Ricorda le Vittime del Naufragio di Cutro. Isola di Capo Rizzuto ha accolto una solenne preghiera della diocesi di Crotone-Santa Severina per commemorare le vittime del naufragio avvenuto al largo di Cutro il 26 febbraio 2023. La celebrazione, che segna l'inizio del periodo quaresimale, è stata un momento di riflessione sulla tragedia migratoria nel Mediterraneo e un invito a superare le paure che alimentano l'indifferenza. Un Rito di Memoria e di Speranza. L'inizio della Quaresima è stato segnato da un profondo senso di dolore per la comunità di Isola di Capo Rizzuto.