Cureggio | volti noti e risate sul palco con Matrimoni in vista

Sabato 21 febbraio appuntamento al Teatro Oratorio "Don Andrea Cusaro" di Cureggio. Alle ore 21 la compagnia "Nuovo Teatro Lilliput" porta in scena "Matrimoni in vista", commedia brillante scritta da Giancarlo Buzzi. La trama promette equivoci e divertimento: l'attempata vedova Giannina s'innamora alle terme dell'eccentrico Giacinto e, con l'aiuto delle amiche, dovrà trovare il modo di far digerire la notizia alla figlia Laura. A rendere unico lo spettacolo è il cast, che riunisce volti noti della cultura novarese prestati al teatro: dallo scrittore Maurizio Asquini al poeta Piercaro Tacca, dalla pittrice Luisa Marangon all'attrice Emanuela Andorno (nota per GialappaShow).

