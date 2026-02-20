Cure palliative pediatriche bambino foggiano di 8 anni con malattia rara trasferito a Bari

Da foggiatoday.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un bambino di 8 anni di Foggia, affetto da una malattia rara, è stato trasferito questa mattina dall'ospedale Gaslini di Genova al Giovanni XXIII di Bari. La famiglia ha deciso di spostarlo per ottenere cure palliative più adeguate. Il trasferimento è stato effettuato con un volo dell'aeronautica militare, che ha portato il piccolo e la madre nel nuovo nosocomio. Ora il bambino riceve assistenza specializzata in Puglia.

Dal Policlinico di Bari hanno spiegato che si è trattato di un passaggio delicato ma necessario, “per garantire stabilizzazione clinica e preparare, con attenzione e gradualità, il rientro a casa” Accompagnati dal direttore dell'hospice 'Il Guscio dei Bimbi' dell'ospedale ligure, sono stati presi in carica dall'équipe della Rianimazione e dalla direzione sanitaria aziendale. Dal Policlinico di Bari hanno spiegato che si è trattato di un passaggio delicato ma necessario, “per garantire stabilizzazione clinica e preparare, con attenzione e gradualità, il rientro a casa”. Madre e figlio sono stati accolti in una stanza dedicata della terapia intensiva pediatrica, in un ambiente protetto e con personale formato nelle cure palliative pediatriche anche in area critica.🔗 Leggi su Foggiatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Casale C.C. ospita incontro su cure palliative pediatriche con Valentina Mastroianni

Leggi anche: Cure palliative pediatriche, Pescara è il nuovo centro regionale

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Cure palliative pediatriche, nel mondo ne hanno bisogno 10,6 milioni di bambini con sofferenza grave; Health, Biotecnopolo di Siena: il nuovo centro italiano contro le pandemie; Nel cuore del Parco di Monza apre un hospice per bambini; Alessandro è morto a 27 anni: la sua una vita di pura bellezza.

Cure palliative pediatriche, nel mondo servono a 10,6 milioni di bambini con sofferenza graveIl 96% dei minori vive nei Paesi a basso e medio reddito. In aumento i bambini che convivono a lungo con malattie croniche, senza accesso adeguato alle terapie palliative. «Anche un solo bambino che s ... msn.com

Cure palliative pediatriche, bimbo di 8 anni trasferito da Genova a Bari(ANSA) - BARI, 20 FEB - È arrivato questo pomeriggio a Bari da Genova, con un volo umanitario dell'aeronautica militare, un bambino di 8 anni insieme alla madre, accompagnati dal direttore dell'hospic ... msn.com