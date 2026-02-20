Cure palliative pediatriche bambino foggiano di 8 anni con malattia rara trasferito a Bari

Un bambino di 8 anni di Foggia, affetto da una malattia rara, è stato trasferito questa mattina dall'ospedale Gaslini di Genova al Giovanni XXIII di Bari. La famiglia ha deciso di spostarlo per ottenere cure palliative più adeguate. Il trasferimento è stato effettuato con un volo dell'aeronautica militare, che ha portato il piccolo e la madre nel nuovo nosocomio. Ora il bambino riceve assistenza specializzata in Puglia.

Dal Policlinico di Bari hanno spiegato che si è trattato di un passaggio delicato ma necessario, "per garantire stabilizzazione clinica e preparare, con attenzione e gradualità, il rientro a casa" Accompagnati dal direttore dell'hospice 'Il Guscio dei Bimbi' dell'ospedale ligure, sono stati presi in carica dall'équipe della Rianimazione e dalla direzione sanitaria aziendale. Dal Policlinico di Bari hanno spiegato che si è trattato di un passaggio delicato ma necessario, "per garantire stabilizzazione clinica e preparare, con attenzione e gradualità, il rientro a casa". Madre e figlio sono stati accolti in una stanza dedicata della terapia intensiva pediatrica, in un ambiente protetto e con personale formato nelle cure palliative pediatriche anche in area critica.

