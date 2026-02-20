Cuore salva vita | trapianto d’urgenza da Napoli a Bergamo svolta

Un trapianto di cuore urgente ha salvato la vita di un bambino a Bergamo, proveniente da Napoli. Il cuore, proveniente da un donatore nel capoluogo campano, è stato trasferito in modo rapido e preciso. L’operazione, durata diverse ore, ha permesso di dare una seconda possibilità al piccolo paziente, che era in grave condizioni. La famiglia del bambino ha potuto finalmente respirare dopo settimane di preoccupazione. La vicenda dimostra quanto siano fondamentali le donazioni di organi.

Un cuore per un altro bambino: la svolta drammatica di un trapianto atteso. Un cuore destinato a un bambino ricoverato a Napoli è stato impiantato con successo in un piccolo paziente a Bergamo. La decisione, maturata dopo una complessa valutazione delle condizioni cliniche del bambino napoletano, ha segnato una svolta in una vicenda che ha tenuto l'Italia col fiato sospeso. L'intervento è stato eseguito oggi, 20 febbraio 2026, presso l'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo. La corsa contro il tempo e le condizioni del paziente napoletano. La vicenda si è consumata in poche ore di intensa attività medica.