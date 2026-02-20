Cuore nuovo speranza infranta | la famiglia sceglie cure palliative

Domenico non si è risvegliato, e la famiglia decide di interrompere le cure intensive, optando per le cure palliative. La scelta nasce dopo settimane di tentativi di salvargli la vita, ma senza successo. I familiari preferiscono accompagnarlo con dolcezza verso l’ultimo viaggio, rifiutando trattamenti invasivi. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra medici e amici, mentre la famiglia si prepara ad affrontare gli ultimi momenti insieme. La notizia si diffonde tra i vicini, che si chiedono come si possa affrontare questa fase difficile.

Domenico non si è svegliato: la famiglia accetta le cure palliative, una decisione che apre un dibattito sul fine vita. La battaglia di Domenico, un bambino che aveva ricevuto un trapianto di cuore, si è conclusa con una svolta dolorosa. Dopo un breve periodo di speranza, il piccolo non ha mostrato segni di risveglio e la sua famiglia ha intrapreso le procedure per la pianificazione condivisa delle cure, focalizzandosi sull'alleviare la sofferenza piuttosto che sulla guarigione. La decisione, presa dopo una valutazione medica approfondita, segna un momento di profonda tristezza e apre un dibattito sulla dignità della vita e sul diritto a una morte serena.