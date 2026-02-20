Cuore danneggiato le indagini proseguono con l’acquisizione delle testimonianze

Il cuore del piccolo paziente si è danneggiato a causa di complicazioni durante il trapianto, che ha portato alla sua condizione critica. Le autorità giudiziarie di Napoli sono impegnate a raccogliere testimonianze e documenti per chiarire cosa sia successo durante l’intervento. Gli investigatori hanno già ascoltato alcuni operatori sanitari e cercano ulteriori dettagli sui controlli pre e post-operatori. L’indagine continua senza sosta per fare luce sull’accaduto.

Tempo di lettura: 2 minuti Stanno continuando ad ascoltare persone informate sui fatti, e a raccogliere materiale utile alle indagini, i magistrati della Procura di Napoli, nell’ambito dell’inchiesta relativa al trapianto di cuore fallito sul bimbo di due anni e quattro mesi che, dallo scorso 23 dicembre, è ricoverato, in coma, nel reparto di terapia intensiva dell ‘ospedale Monaldi di Napoli. Gli accertamenti mirano a fare luce sulla catena di eventi che avrebbero portato al danneggiamento dell’organo, prelevato a Bolzano da una equipe appositamente giunta da Napoli, e arrivato a destinazione danneggiato dalla bassissime temperature a cui è stato esposto per tutto il viaggio di ritorno.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Cuore danneggiato, le indagini proseguono con l’acquisizione delle testimonianze Leggi anche: Bambino trapiantato con un cuore danneggiato passa alla terapia per alleviare le sofferenze Leggi anche: Bimbo trapiantato con cuore danneggiato, si passa alla terapia per alleviare le sofferenze Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il caso del cuore danneggiato trapiantato a un bambino a Napoli, facciamo il punto; Cuore danneggiato, ghiaccio secco fornito dall'ospedale di Bolzano | Il personale del Monaldi non era formato per l'uso del box tecnologico; Trapianto cuore bruciato a bimbo, 6 sanitari indagati. Il cardiochirurgo: Forse scelta obbligata; Caso del cuore bruciato: iniziata la terapia per alleviare il dolore del bimbo. Bimbo trapiantato con cuore danneggiato, il numero degli indagati potrebbe salireMentre la mamma del bambino di Napoli al quale è stato trapiantato un cuore danneggiato, resta accanto al suo piccolo , le indagini vanno avanti. Il caso, che da giorni solleva stando profonda ... tgcom24.mediaset.it Bimbo dal cuore bruciato: al via le cure per lenire il dolore. Non è eutanasia, ma evitiamo l’accanimento terapeuticoAll'Ospedale Monaldi inizia il percorso di Pianificazione condivisa delle cure per il piccolo di Napoli sottoposto a trapianto fallito ... ilfattoquotidiano.it #Napoli Il bimbo al quale è stato trapiantato un cuore danneggiato. Nel pomeriggio i medici hanno fatto un nuovo punto della situazione. Antonio Corcione, capo dipartimento dell’area critica e terapia intensiva dell’ospedale Monaldi, ha parlato ai cronisti. L’in - facebook.com facebook Al bambino che ha subito un trapianto di cuore danneggiato saranno somministrate esclusivamente terapie strettamente salvavita, nell’ambito di un percorso orientato a una progressiva de-escalation degli altri interventi terapeutici x.com