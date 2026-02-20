Cuore danneggiato le indagini proseguono con l’acquisizione delle testimonianze

Da anteprima24.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cuore del piccolo paziente si è danneggiato a causa di complicazioni durante il trapianto, che ha portato alla sua condizione critica. Le autorità giudiziarie di Napoli sono impegnate a raccogliere testimonianze e documenti per chiarire cosa sia successo durante l’intervento. Gli investigatori hanno già ascoltato alcuni operatori sanitari e cercano ulteriori dettagli sui controlli pre e post-operatori. L’indagine continua senza sosta per fare luce sull’accaduto.

Tempo di lettura: 2 minuti Stanno continuando ad ascoltare persone informate sui fatti, e a raccogliere materiale utile alle indagini, i magistrati della Procura di Napoli, nell’ambito dell’inchiesta relativa al trapianto di cuore fallito sul bimbo di due anni e quattro mesi che, dallo scorso 23 dicembre, è ricoverato, in coma, nel reparto di terapia intensiva dell ‘ospedale Monaldi di Napoli. Gli accertamenti mirano a fare luce sulla catena di eventi che avrebbero portato al danneggiamento dell’organo, prelevato a Bolzano da una equipe appositamente giunta da Napoli, e arrivato a destinazione danneggiato dalla bassissime temperature a cui è stato esposto per tutto il viaggio di ritorno.🔗 Leggi su Anteprima24.it

cuore danneggiato le indagini proseguono con l8217acquisizione delle testimonianze
© Anteprima24.it - Cuore danneggiato, le indagini proseguono con l’acquisizione delle testimonianze

Leggi anche: Bambino trapiantato con un cuore danneggiato passa alla terapia per alleviare le sofferenze

Leggi anche: Bimbo trapiantato con cuore danneggiato, si passa alla terapia per alleviare le sofferenze

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Il caso del cuore danneggiato trapiantato a un bambino a Napoli, facciamo il punto; Cuore danneggiato, ghiaccio secco fornito dall'ospedale di Bolzano | Il personale del Monaldi non era formato per l'uso del box tecnologico; Trapianto cuore bruciato a bimbo, 6 sanitari indagati. Il cardiochirurgo: Forse scelta obbligata; Caso del cuore bruciato: iniziata la terapia per alleviare il dolore del bimbo.

cuore danneggiato le indaginiBimbo trapiantato con cuore danneggiato, il numero degli indagati potrebbe salireMentre la mamma del bambino di Napoli al quale è stato trapiantato un cuore danneggiato, resta accanto al suo piccolo , le indagini vanno avanti. Il caso, che da giorni solleva stando profonda ... tgcom24.mediaset.it

cuore danneggiato le indaginiBimbo dal cuore bruciato: al via le cure per lenire il dolore. Non è eutanasia, ma evitiamo l’accanimento terapeuticoAll'Ospedale Monaldi inizia il percorso di Pianificazione condivisa delle cure per il piccolo di Napoli sottoposto a trapianto fallito ... ilfattoquotidiano.it