Cuore bruciato pronti altri avvisi di garanzia

La Procura di Napoli ha aperto un’indagine dopo il caso di un bambino con il cuore bruciato, causato da un presunto errore medico. Le autorità ora coinvolgono anche i medici di Bolzano responsabili dell’espianto. Il piccolo sarà trasferito in ospedale per ricevere un trattamento più mirato, che mira a ridurre le sue sofferenze. Intanto, si attende l’esito delle verifiche e possibili ulteriori avvisi di garanzia nei confronti dei professionisti coinvolti. La famiglia spera in una soluzione rapida e efficace.

La Procura di Napoli indagherà anche sui medici di Bolzano autori dell'espianto. Da oggi il bimbo sarà sottoposto a un nuovo percorso terapeutico che prevede l'alleviamento delle sofferenze. Ad annunciarlo, ieri sera in diretta tv alla trasmissione Dritto e Rovescio su Rete 4, è stato il legale della famiglia, Francesco Petruzzi: «Ci tengo a precisare, non è eutanasia, ma per evitare l'accanimento terapeutico, questa procedura è volta a spostare tutta la terapia clinica dalla guarigione soltanto all'alleviamento delle sofferenze».