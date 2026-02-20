Cuore al femminile | studio italiano svela rischi nascosti 100 casi

Cuore Femminile: Uno Studio Italiano Illumina i Fattori di Rischio Cardiovascolare Nascosti. Un nuovo registro italiano, finanziato dall’Unione Europea, sta aprendo nuove prospettive nella comprensione e nel trattamento delle sindromi coronariche acute nelle donne. Il progetto GEDI-ACS (Gender, Diversity and Inclusion–Acute Coronary Syndromes) mira a identificare i fattori di rischio specifici del genere femminile, spesso sottovalutati, e a migliorare l’approccio diagnostico e terapeutico a queste patologie, che rappresentano una delle principali cause di mortalità tra le donne. Un Enigma Diagnostico: Le Sfide della Cardiologia al Femminile.🔗 Leggi su Ameve.eu

