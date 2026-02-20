Cuneo-Vallefoglia la coach Pistola | Arriviamo stanche ma il massimo
La partita tra Cuneo e Vallefoglia si gioca perché entrambe cercano di migliorare la loro posizione in classifica. La coach Pistola ha detto che le sue giocatrici arrivano stanche, ma sono determinate a dare il massimo in questa sfida cruciale. Le squadre si preparano con intensità, consapevoli dell’importanza di ogni punto. La partita si svolge in un palazzetto affollato, dove il pubblico aspetta una gara combattuta fino all’ultimo scambio. Le due formazioni si sfideranno domani sera in un match decisivo.
Una sfida importante si apre tra le formazioni di pallavolo di Cuneo e Vallefoglia, con entrambe pronte a dare il massimo per ottenere punti fondamentali nel corso di una gara decisiva per le sorti delle rispettive stagioni. La partita promette spettacolo, in un contesto di grande tensione e determinazione, con le squadre che si preparano a confrontarsi su un campo caldo e coinvolgente. Le formazioni di Cuneo, impegnate nella lotta per la salvezza, si trovano ad affrontare una squadra proveniente dall'Ungheria, la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia. La gara si giocherà alle ore 20.30 e sarà trasmessa in diretta streaming su piattaforme come Rai Play e Volleyball World Tv, garantendo accesso a un ampio pubblico di appassionati.
