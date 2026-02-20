Crystal Palace avanti con Glasner | destino segnato per l’allenatore mentre in estate…

Il Crystal Palace ha deciso di confermare Oliver Glasner come allenatore, nonostante le voci di un possibile cambio. La scelta è stata presa dopo l’incontro di oggi tra la dirigenza e il tecnico, che ha ottenuto il via libera per continuare la stagione. Il club ha evidenziato la volontà di mantenere la stabilità, anche se in estate si prospettano possibili novità. La situazione attuale lascia aperta ogni possibilità.

