Crotone | Fratelli d’Italia De Simone blindato per le sfide

Da ameve.eu 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Crotone, il leader di Fratelli d’Italia, De Simone, mantiene il ruolo di coordinatore, rafforzando la presenza del partito in vista delle prossime consultazioni. La decisione deriva da una lunga riunione tra i membri locali, che hanno deciso di sostenere con fermezza la sua guida. De Simone ha già avviato incontri con i sostenitori e si prepara a lanciare nuove iniziative sul territorio. La sua posizione rimane salda e senza cambiamenti.

Crotone, De Simone resta coordinatore di Fratelli d’Italia: una conferma strategica in vista delle sfide elettorali. Michele De Simone guiderà ancora la federazione provinciale di Fratelli d’Italia a Crotone. La decisione, maturata dopo un confronto tra le dirigenze regionali e locali del partito, mira a garantire stabilità e coesione in un periodo cruciale segnato dalla campagna referendaria in corso e dalle imminenti elezioni amministrative per Comune e Provincia. La conferma di De Simone mira a consolidare la presenza del partito sul territorio crotonese. Un momento delicato per il centrodestra crotonese.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Leggi anche: ‘Le nostre sfide in Italia e in Europa’: in programma un incontro pubblico di Fratelli d'Italia

Leggi anche: Serie C: Dasso e Totaro arbitri per le sfide decisive del Girone C, focus su Cosenza-Cerignola e Picerno-Crotone.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Crotone – Fratelli d’Italia si risveglia: riunioni segrete e l’ombra di #MARINOsindaco agitano la destra crotonese; Voce non va proprio giù a Fratelli d'Italia, si pensa a una lista autonoma; Catanzaro vede il voto. Tutti gli attori del centrodestra sul palcoscenico di Palazzo De Nobili; Rocca di Neto, Cosimo (FdI) possibile candidato sindaco del centrodestra.

crotone fratelli d italiaElezioni a Crotone, Cannizzaro punta su Enzo Voce: «Per Forza Italia è il profilo ideale»CROTONE Il deputato e coordinatore regionale di Forza Italia Francesco Cannizzaro rilancia la presenza territoriale del partito con l’inaugurazione di due nuove segreterie nel Crotonese. L’occasione, ... corrieredellacalabria.it

crotone fratelli d italiaCornaredo, proiettile recapitato a un consigliere comunale di Fratelli d’Italia: «Atto vile e inaccettabile»Romano La Russa e Guglielmo Villani: «Clima intollerabile, non arretreremo di un passo». Le minacce sono state denunciate al comando della polizia locale di Cornaredo che sta procedendo con le indagin ... milano.corriere.it