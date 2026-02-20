Crotone | Fratelli d’Italia De Simone blindato per le sfide

A Crotone, il leader di Fratelli d’Italia, De Simone, mantiene il ruolo di coordinatore, rafforzando la presenza del partito in vista delle prossime consultazioni. La decisione deriva da una lunga riunione tra i membri locali, che hanno deciso di sostenere con fermezza la sua guida. De Simone ha già avviato incontri con i sostenitori e si prepara a lanciare nuove iniziative sul territorio. La sua posizione rimane salda e senza cambiamenti.

Crotone, De Simone resta coordinatore di Fratelli d'Italia: una conferma strategica in vista delle sfide elettorali. Michele De Simone guiderà ancora la federazione provinciale di Fratelli d'Italia a Crotone. La decisione, maturata dopo un confronto tra le dirigenze regionali e locali del partito, mira a garantire stabilità e coesione in un periodo cruciale segnato dalla campagna referendaria in corso e dalle imminenti elezioni amministrative per Comune e Provincia. La conferma di De Simone mira a consolidare la presenza del partito sul territorio crotonese. Un momento delicato per il centrodestra crotonese.