Crollo in via Napoli | i residenti evacuati rimangono fuori casa

Il cedimento di giovedì 19 febbraio in via Napoli è stato causato dal crollo del muro di contenimento vicino all’ex caserma Gavoglio. Questa falla ha provocato l’evacuazione di alcune abitazioni nelle vicinanze, lasciando molte persone senza casa per il momento. I residenti sono stati fatti uscire per sicurezza, mentre i tecnici cercano di capire l’entità dei danni. La zona rimane sotto sorveglianza, e le autorità hanno ordinato di limitare gli spostamenti nelle aree interessate. La situazione resta sotto controllo.

Venerdì mattina potranno rientrate brevemente con i vigili del fuoco per recuperare oggetti personali, gli aggiornamenti Nel pomeriggio di giovedì 19 febbraio c'è stato un nuovo cedimento sul versante interessato dal crollo del muraglione di contenimento nell'area dell'ex caserma Gavoglio. Uno degli effetti del forte maltempo che si è abbattuto sulla città nella notte tra mercoledì e giovedì. I residenti del condominio di via Napoli 72, evacuati, non hanno potuto rientrare nelle proprie abitazioni per motivi di sicurezza giovedì sera. I tecnici della pubblica incolumità e della protezione civile comunale lavorano per verificare l'agibilità. Frana in via Napoli, rebus per il rientro a casa degli sfollati. Oggi potranno recuperare gli effetti personaliDopo un primo crollo infatti, avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì, nel primo pomeriggio la frana ha continuato a muoversi con un nuovo crollo che ha interessato un'altra porzione di muro