Crolla l' Efes in semifinale di Coppa di Turchia | il Besiktas vola in finale
L'Efes ha subito una pesante sconfitta in semifinale di coppa di Turchia, perdendo contro il Besiktas. La partita, giocata davanti a un pubblico numeroso, si è conclusa con un punteggio netto a favore dei nerazzurri. La squadra di Istanbul ha dominato l’intera gara, grazie a un’ottima difesa e a un attacco efficace. Con questa vittoria, il Besiktas si garantisce l’accesso alla finale, pronta a sfidare la vincente dell’altra semifinale.
Una semifinale della Coppa di Turchia ha offerto una sfida intensa tra due club di rilievo del basket turco. Il Besiktas ha prevalso sull’Anadolu Efes Istanbul al termine di una gara combattuta, chiudendo con uno scarto significativo e assicurandosi l’accesso all’atto finale contro il Fenerbahçe. Lo score finale ha registrato 91-82 a favore del Besiktas. La partita ha visto una progressiva energica rimonta del Besiktas nel quarto periodo, dopo che Efes aveva riequilibrato la situazione nel terzo periodo, aprendo la fase cruciale della contesa. Il Besiktas è riuscito a imporre una serie di giocate decisive nell’ultimo parziale, ribaltando una fase di parità e portando a casa il passaggio in finale.🔗 Leggi su Mondosport24.com
Efes vola in semifinale di Coppa di Turchia dopo il dominio su BahcesehirL’Anadolu Efes Istanbul ha raggiunto le semifinali di Coppa di Turchia grazie a una vittoria convincente contro Bahcesehir.
Goleada dello Sporting. Vola in semifinale di CoppaQuesta sera lo Sporting Scandiano ha dominato la Solierese con un 6-0 e si è qualificato per le semifinali di Coppa di Promozione.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Eurolega, la Virtus crolla a Istanbul: l'Efes si impone di 31 punti e il play-in è sempre più lontano; Basket, Eurolega: a Istanbul la Virtus Bologna crolla contro l’Efes, play-in lontanissimi; La Virtus si arrende troppo presto e crolla contro l’Efes 91-60; La Virtus si arrende troppo presto e crolla contro l’Efes 91-60.
Basket, Eurolega: a Istanbul la Virtus Bologna crolla contro l’Efes, play-in lontanissimiSi è conclusa la sfida valevole per la ventottesima giornata dell’Eurolega e al Turkcell Basketball Development Center di Istanbul sono scese in campo ... oasport.it
Eurolega, la Virtus crolla a Istanbul: l'Efes si impone di 31 punti e il play-in è sempre più lontanoLa squadra di Ivanovic paga una condizione fisica inferiore ai turchi e subisce la sedicesima sconfitta in 28 partite ... msn.com
La Virtus si arrende troppo presto e crolla contro l’Efes 91-60 x.com
Olimpia Milano, è crollo con Dubai: notte nera e play-in più lontani L'Olimpia Milano crolla in casa contro Dubai in una sfida decisiva per la lotta play-in e che affossa le speranze europee dei biancorossi. Leggi su: - facebook.com facebook