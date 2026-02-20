L'Efes ha subito una pesante sconfitta in semifinale di coppa di Turchia, perdendo contro il Besiktas. La partita, giocata davanti a un pubblico numeroso, si è conclusa con un punteggio netto a favore dei nerazzurri. La squadra di Istanbul ha dominato l’intera gara, grazie a un’ottima difesa e a un attacco efficace. Con questa vittoria, il Besiktas si garantisce l’accesso alla finale, pronta a sfidare la vincente dell’altra semifinale.

Una semifinale della Coppa di Turchia ha offerto una sfida intensa tra due club di rilievo del basket turco. Il Besiktas ha prevalso sull’Anadolu Efes Istanbul al termine di una gara combattuta, chiudendo con uno scarto significativo e assicurandosi l’accesso all’atto finale contro il Fenerbahçe. Lo score finale ha registrato 91-82 a favore del Besiktas. La partita ha visto una progressiva energica rimonta del Besiktas nel quarto periodo, dopo che Efes aveva riequilibrato la situazione nel terzo periodo, aprendo la fase cruciale della contesa. Il Besiktas è riuscito a imporre una serie di giocate decisive nell’ultimo parziale, ribaltando una fase di parità e portando a casa il passaggio in finale.🔗 Leggi su Mondosport24.com

Crolla l'Efes in semifinale di Coppa di Turchia: il Besiktas vola in finale

