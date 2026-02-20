Cristina la prima donna italiana Master of Wine

Cristina Mercuri ha ottenuto il titolo di Master of Wine, un riconoscimento raro e molto ambito nel mondo del vino. La sua conquista deriva da anni di studio e passione, e la sua vittoria rappresenta un passo importante per il settore in Italia. La sua figura si distingue per il percorso impegnativo e la determinazione dimostrata. Cristina Mercuri ora si aggiunge alle poche donne che hanno raggiunto questo traguardo nel panorama internazionale. La sua storia ispira molti giovani appassionati.

Cristina Mercuri è stata proclamata Master of Wine, diventando la prima donna italiana (e la quarta in assoluto) a ottenere la qualifica certamente più selettiva del settore. Un risultato che, al di là della formula celebrativa, certifica competenza tecnica e una certa ostinazione allo studio. Toscana di nascita, milanese d’adozione, Mercuri arriva al vino dopo una prima carriera da avvocata in studi legali internazionali, trascorsa a occuparsi di fusioni, acquisizioni e proprietà intellettuale. Nel 2015 la scelta di cambiare campo, non metodo. Al mondo enologico trasferisce rigore analitico e disciplina, costruendo in meno di un decennio un profilo che oggi la vede anche Wine Editor per Forbes Italia e giudice internazionale per Decanter.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Cristina, la prima donna italiana Master of Wine Leggi anche: Cristina Mercuri è la prima Master of Wine italiana Leggi anche: Wine Paris secondo il Master of Wine Gabriele Gorelli She's ONLY 13...and Turns Into A Fearless VOCAL Beast Nobody Saw Coming! Just Wow! Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Cristina Mercuri prima donna italiana a entrare nel club esclusivo dei Master of Wine; Cristina Mercuri è la prima donna italiana Master of Wine; Cristina Mercuri prima donna italiana Master of Wine; Cristina Mercuri, prima donna italiana Master of Wine: È il mio oro, porterò la parità nel vino. Cristina Mercuri, prima donna italiana Master of Wine: È il mio oro, porterò la parità nel vinoDa bersaglio dei bulli a professionista top internazionale: Vorrei meno ‘signorina’ e più ‘dottoressa’: mettere sullo stesso piano di autorevolezza una donna ... repubblica.it Donne nel vino: Cristina Mercuri è la prima Master of Wine italianaÈ italiana la vincitrice del titolo di Master of Wine, il massimo livello di competenza e prestigio nel settore vinicolo mondiale. Abbattendo le barriere di genere nel settore ... iodonna.it beverfood.com/cristina-mercu… Cristina Mercuri prima donna italiana Master of Wine: “Oggi ho il mio oro o ... #AndreaLonardi #CristinaMercuri #CristinaMercuriDipWSET #FormazioneVini #GabrieleGorelli #InstituteOfMastersOfWine #MasterOfWine #Mercuri x.com Cristina Mercuri è stata proclamata Master of Wine, prima donna italiana a conquistare il titolo conferito dall'Institute of Master of Wine, la più antica organizzazione del vino al mondo, a chi dimostra un'estrema conoscenza del comparto attraverso un esame, sc - facebook.com facebook