Da tv2000.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cristiani e musulmani si uniscono in una iniziativa per promuovere la pace in un mondo segnato da conflitti e tensioni. La scelta di collaborare in questo momento nasce dalla coincidenza tra il periodo di Quaresima e Ramadan, che rappresentano momenti di riflessione e speranza per entrambe le comunità. Questa collaborazione mira a rafforzare i legami e a invitare alla solidarietà tra le religioni. Molti partecipanti si preparano a incontri pubblici e iniziative congiunte nelle città italiane.

Cristiani e musulmani insieme per la pace: il messaggio del Dicastero per il Dialogo interreligioso mette in luce la coincidenza, quest’anno, di Quaresima e Ramadan. Servizio di Paolo Fucili TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

Cristiani e musulmani insieme per la pace in un mondo ferito

