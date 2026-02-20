Cristiani e musulmani insieme per la pace: il messaggio del Dicastero per il Dialogo interreligioso mette in luce la coincidenza, quest’anno, di Quaresima e Ramadan. Servizio di Paolo Fucili TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

Argomenti discussi: Cristiani e musulmani insieme per la pace in un mondo ferito; Quando il digiuno unisce, Quaresima e Ramadan insieme nel 2026; In un campo di rifugiati interni ad Abuja, cristiani e musulmani fuggiti dalle violenze terroristiche, vivono insieme in condizioni poverissime. Qui Sant'Egidio fa scuola ai bambini e dà sostegno alle famiglie; ASIA/FILIPPINE - Il Vescovo Bagaforo: Quaresima e Ramadan iniziano insieme, opportunità per costruire armonia tra cristiani e musulmani.

Quando il digiuno unisce, Quaresima e Ramadan insieme nel 2026Milioni di cristiani e musulmani, in tutto il mondo, iniziano nello stesso giorno un cammino di digiuno, preghiera e carità: il mondo diventa così un po’ più predisposto all’ascolto, alla comprensione ... rsi.ch

Il Vaticano ai musulmani, 'riportiamo pace in un mondo ferito'Pace: è l'augurio che il Dicastero vaticano per il Dialogo interreligioso ha inviato ai musulmani per il Ramadan che quest'anno è cominciato lo stesso giorno della Quaresima dei cristiani. (ANSA) ... ansa.it

Ramadan, beni alimentari della Caritas alla Moschea di Catania. Don Puglisi: 'gesto concreto di vicinanza dei cristiani ai musulmani' #ANSA x.com

La consegna oggi nella Moschea di piazza Cutelli: «Misericordia e amore terreno comune tra cristiani e musulmani» - facebook.com facebook