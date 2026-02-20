Crisi guerra e post-democrazia | l' incontro alla Scuola notarile napoletana

Che succede quando si incontrano un professore di economia, un poeta professore di storia economica ed un ex parlamentare europeo già amministratore di una grande area metropolitana? Che succede quando si incontrano un professore di economia, un poeta professore di storia economica ed un ex parlamentare europeo con un passato importante di amministratore di una grande area metropolitana, e discutono del collasso europeo? Lo saprà chi parteciperà all'evento (gratuito, senza bisogno di prenotazione) “Il collasso europeo - crisi, guerra e post democrazia: quale speranza per l’Italia?”, in calendario questo sabato, 21 febbraio, alle ore 18,00, presso la Scuola notarile napoletana, in via Posillipo n.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Nel declino del W.Post la crisi di informazione e democraziaIl Washington Post attraversa un momento difficile.

Dopo le polemiche Magicland cancella il post social con i bambini a scuola di guerraDopo le recenti contestazioni di genitori e associazioni pacifiste, Magicland ha rimosso il post che promuoveva una simulazione militare rivolta ai bambini.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Secondo le stime dell'Istat nel 2025 la produzione industriale italiana è calata per il terzo anno di fila; Dietro il Washington Post di Bezos, la grande crisi del giornalismo americano; Rifugiati, l’inverno sta arrivando; Affanno e autarchia. La salute delle imprese russe peggiora, a Mosca si studiano soluzioni fai da te (di M. Di Pace).

Dal Watergate ai licenziamenti di massa: la crisi del Washington Post (e della democrazia)La crisi dell’editoria colpisce ancora: il Washington Post ha infatti annunciato un vasto piano di licenziamenti che ridurrà di circa un terzo la propria forza lavoro giornalistica, colpendo in modo s ... msn.com

La crisi del tempo e dello spazio giuridico nella guerra ibridaLe parole dell’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone sulle misure preventive in ambito cibernetico hanno suscitato reazioni contrastanti, ma è rimasto in ombra il loro significato più profondo. Esse ... huffingtonpost.it

Ottobre 1962. Il mondo si trova a un passo dalla guerra nucleare. È la crisi dei missili di Cuba, il momento più critico della Guerra fredda. L’URSS mette missili a Cuba per rispondere a quelli USA in Turchia e Italia. Per l’America, però, questa è una minaccia in - facebook.com facebook

Il #Sudan resta la più grande crisi umanitaria al #mondo. La #guerra continua, i servizi sono al collasso e l’accesso per gli aiuti umanitari resta difficile in molte zone. Leggi qui unhcr.org/it/notizie/not… x.com