Criniti | Temo che la Samb farà ancora fatica

Criniti afferma che la Samb potrebbe continuare a incontrare difficoltà. La sua preoccupazione deriva dai risultati recenti della squadra e dalle sfide in programma. La squadra ha avuto problemi nel finale della scorsa stagione, quando, a nove giornate dalla fine, si trovava lontana dai playoff. Ricorda anche il cambio di allenatore nel 2002, quando Luciano Gaucci ingaggiò Stefano Colantuono, che portò nove vittorie di fila e la promozione in C1. Ora, la situazione sembra simile, e Criniti si dice scettico sulle possibilità di miglioramento.

Nella stagione 2001-2002 la Samb a nove giornate dal termine era molto distante dalla zona playoff. Poi Luciano Gaucci affidò la panchina a Stefano Colantuono e con nove vittorie consecutive e dopo i play off i rossoblù approdarono in C1. Ed in quella squadra c’era anche Totò Criniti che è sempre legatissimo ai colori rossoblù. Il fantasista calabrese fu uno dei grandi protagonisti ed era al Riviera nel match interno con il Perugia. "Allora - racconta Criniti - Alessandro Gaucci e Stefano Colantuono ci dissero che non avendo ormai nulla da perdere, dovevamo staccare la spina ed in campo fare ciò che ci veniva naturale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

