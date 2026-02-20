Crans Montana | parlano gli elisoccorritori di Como

L’elicottero del 118 di Como è partito poco dopo il tragico incidente di Capodanno, causato da un guasto improvviso. L’unità di crisi di Niguarda ha coordinato il soccorso e ha inviato i soccorritori in fretta. I piloti hanno affrontato condizioni meteo complicate per raggiungere il luogo dell’incidente e prestare assistenza. La rapidità di intervento ha fatto la differenza per molte persone coinvolte. I dettagli dell’operazione sono ancora sotto indagine. Gli elisoccorritori continuano a lavorare sul campo.

L'elicottero del 118 è decollato poche ore dopo la tragedia di Capodanno grazie al lavoro dell'unità di crisi attivata a Niguarda. Il presidente Fontana ha premiato Areu e gli ospedali Niguarda e Policlinico con la Rosa Camuna. Le testimonianze dei primi elisoccorritori atterrati a Sion. Alle 10.30 Areu ha attivato la Centrale Operativa Maxiemergenze presso la Soreu Metropolitana (Sala Operativa Regionale Emergenza Urgenza), assumendo la regia sanitaria dell’intervento e allestendo una vera e propria sala crisi dedicata. Una risposta immediata, strutturata e coordinata, che ha consentito di affrontare sin dalle prime ore uno scenario internazionale complesso.🔗 Leggi su Laverita.info

