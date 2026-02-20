Crans-Montana Jessica Moretti libera con una cauzione da 200mila franchi I giudici blindano il benefattore | Anonimato necessario
Jessica Moretti è stata rilasciata a Crans-Montana dopo aver versato una cauzione di 200mila franchi. La donna, coinvolta in un procedimento legato al Constellation, ha ottenuto la libertà grazie a questa somma e all’intervento di un benefattore che preferisce mantenere l’anonimato. I giudici hanno sottolineato che l’assenza di dettagli sull’identità del benefattore è una scelta necessaria per garantire la sua sicurezza. La questione resta al centro dell’attenzione locale.
La libertà dei titolari del Constellation passa da una cauzione a sei cifre e dall’intervento di un benefattore che rimarrà nell’ombra. Dopo il marito Jacques, anche Jessica Moretti evita il carcere preventivo. La direttrice del locale teatro della strage di Capodanno resterà in libertà dopo il versamento di una cauzione di 200mila franchi. Il provvedimento è accompagnato da misure restrittive, tra cui il ritiro dei documenti personali e l’obbligo di firma, disposte dall’autorità giudiziaria nell’ambito dell’inchiesta in corso. Nelle 14 pagine dell’ordinanza firmata dai giudici del Cantone Vallese, viene messa nero su bianco la segretezza assoluta del benefattore.🔗 Leggi su Open.online
