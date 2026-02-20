Crans-Montana | Indagini a rischio l’ambasciatore resta bloccato

L’ambasciatore è rimasto bloccato a Crans-Montana a causa di un problema nelle indagini giudiziarie. La situazione nasce da una disputa legale tra le autorità svizzere e un rappresentante diplomatico coinvolto in una questione di corruzione. La tensione ha bloccato i contatti tra le parti, impedendo di proseguire le trattative ufficiali. Per ora, nessuna soluzione sembra vicina, e la missione diplomatica si trova in stallo. La questione rimane aperta, mentre le autorità cercano di risolvere il caso.

Crans-Montana: Vertice Senza Accordo e Ambasciatore in Attesa, la Collaborazione Giudiziaria al Bivio. Un vertice di sei ore tra le procure di Roma e di Sion si è concluso senza la costituzione di un pool investigativo congiunto per le indagini sul caso di Crans-Montana. L’ambasciatore italiano ha sospeso il rientro a Berna, un segnale della persistente complessità della situazione e delle difficoltà nel raggiungere una collaborazione operativa tra i due paesi. L’esito del confronto tra i magistrati solleva interrogativi sulla velocità e sull’efficacia delle indagini, in un caso che coinvolge delicati aspetti di sicurezza e diplomazia.🔗 Leggi su Ameve.eu

L’ambasciatore Cornado: “Crans Montana come il Morandi, indagini saranno lunghe. La pm non guarda in faccia nessuno”L'ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, ha commentato sulla complessità delle indagini in corso a Crans Montana, paragonandole alle lunghe procedure seguite dopo il crollo del ponte Morandi a Genova.

Fermato Jacques Moretti, proprietario del Constellation di Crans-Montana: c'è il rischio di fuga. Resta libera la moglieJacques Moretti, proprietario del Constellation a Crans-Montana, è stato fermato, sollevando preoccupazioni di una possibile fuga.

