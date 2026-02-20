Crans Montana i feriti | Uscite di sicurezza sbarrate nessuno ci indicò le vie di fuga

A Crans Montana, un incidente ha lasciato feriti gravi quando le uscite di sicurezza erano bloccate e nessuno indicava le vie di fuga. I testimoni italiani raccontano di aver tentato di trovare un’uscita, ma si sono trovati davanti a porte chiuse e segnali assenti. La procura di Roma aspetta ancora risposte dalle autorità svizzere per chiarire le responsabilità. I verbali dei feriti indicano che i gestori del locale, i coniugi Moretti, potrebbero aver contribuito alla confusione durante l’emergenza. La vicenda resta sotto esame.

Prosegue la rogatoria internazionale sulla tragedia di Crans Montana. Mentre la Procura di Roma resta in attesa dei riscontri richiesti alle autorità svizzere, dai verbali dei feriti italiani emergono elementi che delineano un quadro accusatorio particolarmente severo nei confronti dei coniugi Moretti, gestori del locale. Secondo il racconto di alcuni superstiti, le uscite di sicurezza sarebbero state sbarrate o comunque rese inutilizzabili nei momenti più critici dell’emergenza, mentre all’interno del bar – sempre stando alle testimonianze – nessuno avrebbe fornito indicazioni chiare sulle vie di fuga durante il rogo.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Crans Montana, i feriti: “Uscite di sicurezza sbarrate, nessuno ci indicò le vie di fuga” Leggi anche: Crans-Montana, feriti italiani a inquirenti: “Uscite sbarrate e Jessica Moretti è scappata” Leggi anche: Crans-Montana, i verbali della vergogna: «Uscite sbarrate, personale non formato e schiuma da bricolage» Crans Montana, le falle nella sicurezza: le candele, il poliuretano e le vie di fuga Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Tutti i feriti di Crans-Montana ricoverati al Niguarda sono fuori dal pericolo di vita; Crans-Montana, dimesso un terzo dei feriti. Svolta sui controlli antincendio in Vallese; Incendio Crans Montana, Bertolaso: Feriti ricoverati a Milano fuori pericolo; Non più in imminente pericolo di vita i ragazzi feriti nel rogo di Crans-Montana ricoverati al Niguarda. Nel locale le uscite erano chiuse. Jessica? È scappata: i feriti italiani raccontano la strage di Crans MontanaNei giorni scorsi i feriti italiani della strage di Crans-Montana sono stati sentiti dalla Procura di Roma, hanno spiegato: Tutte le uscite di sicurezza ... fanpage.it Crans-Montana, Jessica Moretti accusata dai feriti italiani: Uscite chiuse, estintori non usati, è scappataIl racconto fornito dai feriti italiani a Crans-Montana agli inquirenti che indagano sulla strage mette nei guai Jessica Moretti: l'accusa. virgilio.it "Tutte le uscite di sicurezza del Constellation erano chiuse, gli estintori non sono stati azionati e Jessica Moretti è scappata". I racconti dei sopravvissuti alla strage di Crans-Montana, trasmessi dalla polizia ai pubblici ministeri romani titolari del fascicolo, confer - facebook.com facebook "Tutte le uscite di sicurezza del Constellation erano chiuse, gli estintori non sono stati azionati e Jessica Moretti è scappata". I racconti dei sopravvissuti alla strage di Crans-Montana confermano la catena di inadempienze emerse già nei primi giorni x.com