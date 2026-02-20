Crans Montana i feriti italiani | Al Constellation nessun estintore è stato attivato

A Crans Montana, durante la notte del 31 dicembre, un incendio al locale Constellation ha causato feriti italiani, ma nessun estintore è stato usato. I testimoni riferiscono che Jessica è riuscita a scappare mentre le fiamme si diffondevano. Le autorità stanno indagando sulle misure di sicurezza del locale, accusato di aver ignorato le chiamate di emergenza. La mancanza di intervento tempestivo ha sollevato dubbi sulla gestione dell’incendio. La procura ha già avviato verifiche sulla sicurezza degli ambienti pubblici della zona.

Sotto accusa le misure di sicurezza del locale nella notte del 31 dicembre. "Jessica è scappata", avrebbero riferito i testimoni agli inquirenti Uscite di sicurezza chiuse, estintori non azionati e assenza di materiali ignifughi. Questo il quadro allarmante delineato dai feriti italiani ascoltati dagli investigatori riguardo l'inchiesta sulla strage avvenuta il 31 dicembre al locale Le Constellation di Crans Montana. Nei giorni scorsi i ragazzi sono stati sentiti dagli inquirenti romani, che hanno trasmesso in Procura una prima informativa contenente i verbali delle audizioni. I racconti, secondo quanto si apprende, risultano sostanzialmente "sovrapponibili" e restituiscono una versione "univoca" dei fatti.