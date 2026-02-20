cpr e migranti dura presa di posizione dei medici italiani

La procedura che regola il trattenimento dei migranti nei Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr) “deve essere rivista”. Non ha dubbi la Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. “La valutazione clinica del medico deve riguardare esclusivamente lo stato di salute dell’individuo e non costituire atto autorizzativo”, si legge nell’ordine del giorno approvato all’unanimità dal consiglio nazionale della Federazione. In altre parole: il medico, nel decidere se un migrante è idoneo a essere trattenuto o meno in un Cpr, tutela il diritto alla salute e la decisione del camice bianco non può essere subordinata a esigenze di ordine pubblico o di gestione migratoria.🔗 Leggi su Lapresse.it

