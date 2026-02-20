Così le Olimpiadi potrebbero diventare un luogo davvero neutrale

Durante le Olimpiadi invernali in Italia, l’atleta ucraino Vladyslav Heraskevych è stato squalificato prima di gareggiare. La decisione è stata presa dopo che ha mostrato uno striscione contro la guerra vicino alla pista, suscitando polemiche tra gli organizzatori. La sua azione ha portato a discussioni sulla neutralità degli eventi sportivi e sulla libertà di espressione degli atleti. Ora si discute se le Olimpiadi possano rimanere un ambiente totalmente imparziale. La questione resta aperta tra le diverse opinioni.

Vladyslav Heraskevych e non solo. La politica può solo imparare dallo sport Alle Olimpiadi invernali in Italia, l'atleta ucraino di skeleton Vladyslav Heraskevych è stato squalificato prima della sua gara perché intendeva indossare un casco in onore di 21 atleti ucraini uccisi nella guerra della Russia contro il suo paese. I funzionari olimpici hanno stabilito che quel tributo violava il divieto dei Giochi sui messaggi politici durante la competizione. La decisione è arrivata dopo un incontro dell'ultimo minuto tra Heraskevych e la presidente del Comitato olimpico internazionale, Kirsty Coventry, alla guida dei suoi primi Giochi.