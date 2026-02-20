Così la Germania finanzia le Ong dirette in Italia Allarme della Libia

La Germania ha deciso di finanziare le ONG operanti in Italia, destinando sei milioni di euro nel 2022 e approvando ulteriori otto milioni per il periodo 2023-2026, secondo quanto annunciato dal governo tedesco. La misura deriva da un’intenzione di sostenere progetti di assistenza e integrazione, anche in risposta alle crisi migratorie. La Libia, vicina alle rotte dei migranti, ha espresso preoccupazione per questa decisione. La questione ha suscitato reazioni tra le autorità italiane, che chiedono maggiore chiarezza sulle modalità di utilizzo dei fondi.

Sei milioni di euro concessi nel 2022 e altri otto deliberati dal Bundestag per il quadriennio 2023-2026. Non sono donazioni spontanee, ma fondi pubblici tedeschi destinati al consorzio United4Rescue, rete che sostiene le principali Ong impegnate nel Mediterraneo centrale. Tra queste, Sea Watch. E con Sea Watch torna inevitabilmente il nome di Carola Rackete. Sea Watch non è mai stata solo una nave, ma un soggetto fortemente connotato sul piano ideologico, sostenuto da ambienti della sinistra tedesca e dai Verdi, con sponde solide anche a Strasburgo nei gruppi S&D, The Left e Greens. Una organizzazione che ha fatto della presenza permanente nel Mediterraneo una scelta politica, prima ancora che operativa, con fondi arrivati anche da enti religiosi tedeschi che avrebbe poi girato ad altre Ong, anche italiane.