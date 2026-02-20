Cos'è la Pianificazione condivisa delle cure | cosa significa per il bambino dopo il trapianto di cuore fallito

La Legge 2192017 ha introdotto la pianificazione condivisa delle cure, un processo che coinvolge medici e familiari nel decidere le strategie più adatte per il bambino. Dopo un trapianto di cuore fallito, questa modalità permette di stabilire insieme le terapie da proseguire o interrompere, tenendo conto delle sue condizioni e dei desideri dei genitori. In situazioni complesse come queste, il metodo aiuta a gestire il percorso terapeutico con maggiore chiarezza. La decisione finale spetta sempre alla famiglia, con il supporto del team sanitario.

La pianificazione condivisa delle cure (PCC), prevista dalla Legge 2192017, è un percorso in cui medico e paziente — o i genitori, nel caso di un minore — definiscono insieme quali trattamenti attivare, proseguire o limitare, in base alle condizioni cliniche e al miglior interesse del bambino, comprese le cure palliative.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

