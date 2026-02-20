Cos’è il consiglio di pace e perché in Italia fa discutere
Il consiglio di pace, creato e guidato dall’ex presidente Donald Trump, ha convocato il suo primo incontro a Washington, generando molte discussioni in Italia. La decisione di avviare questa iniziativa ha suscitato reazioni contrastanti tra politici e analisti, che temono possibili implicazioni sulla stabilità globale. La riunione si è concentrata su questioni di sicurezza e di conflitti in diverse aree del mondo. La notizia ha attirato l’attenzione dei media italiani, che seguono con interesse gli sviluppi di questa iniziativa.
Giovedì 19 febbraio il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani ha partecipato a Washington, negli Stati Uniti, alla prima riunione del consiglio di pace creato dal presidente statunitense Donald Trump. Secondo i suoi sostenitori, questa organizzazione internazionale, chiamata in inglese board of peace, dovrebbe coordinare iniziative diplomatiche e risorse economiche per gestire la transizione e la ricostruzione nella Striscia di Gaza, e più in generale intervenire su altri conflitti nel mondo. Secondo vari analisti, invece, rischia di indebolire organizzazioni esistenti come le Nazioni Unite, già duramente criticate da Trump. 🔗 Leggi su Internazionale.it
