Il nome di molte persone si lega a un errore frequente prima della Confessione, che può indebolire il valore del sacramento. Spesso, si evita di prepararsi adeguatamente, pensando che basti confessarsi senza riflettere sui propri gesti. Un esempio concreto è evitare di esaminare sinceramente la propria coscienza, lasciando che i peccati rimangano nascosti. Questo atteggiamento rischia di ridurre l’efficacia della Confessione e di ostacolare il processo di purificazione. È importante conoscere cosa non si dovrebbe fare prima di ricevere questo sacramento.

L’errore comune che rischia di svilire la tua Confessione. Cosa è bene non fare prima di accostarti al sacramento per ricevere pienamente la grazia e ritrovare la vera pace del cuore. Cosa non fare prima della Confessione: l’errore comune che allontana dalla grazia – lalucedimaria.itÈ importante prepararsi bene prima di accostarsi a questo Sacramento per ritrovare la pace interiore che nasce dall’unione con Dio.Ma spesso è fonte di difficoltà e di disagio da chi ha pudore a compiere questo atto di penitenza, ignorando invece la grandezza di sentirsi liberi da ogni paura. La Confessione è, per molti, uno scoglio da superare.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Cosa non fare prima della Confessione: l’errore che quasi tutti commettiamo

