Cosa fare anche gratis a Trento dal 20 al 22 febbraio | tutti gli eventi
Il fine settimana a Trento dal 20 al 22 febbraio si anima con numerosi eventi, tra cui le celebrazioni di Carnevale che attirano molte famiglie. La causa è il calendario ricco di appuntamenti, che spazia da concerti a spettacoli teatrali, passando per mostre e attività sulla neve. Molti eventi sono gratuiti, ideali per chi cerca divertimento senza spendere. Le strade della città si riempiono di maschere e colori, offrendo un’occasione per vivere il centro storico in modo diverso. La città invita a partecipare a questa varietà di iniziative.
Una selezione di eventi in provincia di Trento, fra teatro, aperitivi, mostre e sagre. Ce ne è per tutti i gusti Tra maschere e tradizioni di Carnevale, grandi concerti, teatro per famiglie, mostre nei musei e appuntamenti sulla neve, il Trentino propone un fine settimana ricco e trasversale. Dalle sfilate in Vallagarina e Valle dei Laghi alle iniziative in quota tra alba sugli sci e feste nei rifugi, il calendario offre occasioni per tutti: famiglie, sportivi, curiosi e amanti della cultura. Il Carnevale è protagonista assoluto.🔗 Leggi su Trentotoday.it
Cosa fare (anche gratis) a Trento dal 13 al 15 febbraio: tutti gli eventiDal 13 al 15 febbraio, Trento si anima di eventi grazie alla combinazione di Carnevale e atmosfera pre-olimpica, portando in strada musica, sfilate e degustazioni gratuite.
Cosa fare (anche gratis) a Trento dal 6 all’8 febbraio: tutti gli eventiQuesto fine settimana, a Trento e nel Trentino, ci sono tanti eventi da non perdere.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 13 al 15 febbraio e per San Valentino; Cosa fare (anche gratis) a Trento dal 13 al 15 febbraio: tutti gli eventi; Cosa fare a Roma (anche gratis) sabato 14 e domenica 15 febbraio: dal Supplì & Fritti romani Festival al Game Vintage; Cosa fare gratis a Roma questa settimana.
Cosa fare nel weekend a Monza e dintorni: i 5 eventi (anche gratis) scelti per voiEcco dunque una mini-guida agli eventi più belli che abbiamo scelto per voi da venerdì 20 a domenica 22 febbraio. monzatoday.it
Cosa fare a Monza e dintorni nel weekend: le 8 idee (anche gratis) scelte per voiNel secondo weekend di febbraio ci si può finalmente concedere un po' di relax e di divertimento con tanti appuntamenti ad hoc in programma a Monza e dintorni. Protagonisti a Monza e a Como saranno pe ... monzatoday.it
Cosa fare a Milano oggi 20 febbraio: Sven Väth ai Magazzini Generali e “Io ricordo” all’Elfo Puccini milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com
"Scopriremo cosa succede con l'Iran tra circa 10 giorni. Potremmo dover fare un ulteriore passo avanti, oppure no. Forse raggiungeremo un accordo": lo ha detto Donald Trump parlando al Board of Peace a Washington. "Se non accettano accadranno cose br - facebook.com facebook