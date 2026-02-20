Cosa fare anche gratis a Trento dal 20 al 22 febbraio | tutti gli eventi

Il fine settimana a Trento dal 20 al 22 febbraio si anima con numerosi eventi, tra cui le celebrazioni di Carnevale che attirano molte famiglie. La causa è il calendario ricco di appuntamenti, che spazia da concerti a spettacoli teatrali, passando per mostre e attività sulla neve. Molti eventi sono gratuiti, ideali per chi cerca divertimento senza spendere. Le strade della città si riempiono di maschere e colori, offrendo un’occasione per vivere il centro storico in modo diverso. La città invita a partecipare a questa varietà di iniziative.

Una selezione di eventi in provincia di Trento, fra teatro, aperitivi, mostre e sagre. Ce ne è per tutti i gusti Tra maschere e tradizioni di Carnevale, grandi concerti, teatro per famiglie, mostre nei musei e appuntamenti sulla neve, il Trentino propone un fine settimana ricco e trasversale. Dalle sfilate in Vallagarina e Valle dei Laghi alle iniziative in quota tra alba sugli sci e feste nei rifugi, il calendario offre occasioni per tutti: famiglie, sportivi, curiosi e amanti della cultura. Il Carnevale è protagonista assoluto.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Cosa fare (anche gratis) a Trento dal 13 al 15 febbraio: tutti gli eventiDal 13 al 15 febbraio, Trento si anima di eventi grazie alla combinazione di Carnevale e atmosfera pre-olimpica, portando in strada musica, sfilate e degustazioni gratuite.

Cosa fare (anche gratis) a Trento dal 6 all’8 febbraio: tutti gli eventiQuesto fine settimana, a Trento e nel Trentino, ci sono tanti eventi da non perdere.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.